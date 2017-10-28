أزيلال: مرضى غاضبون يقتحمون المركز ألاستشفائي من أجل العلاج بعد معاناتهم مع غياب الطبيب المختص

العلم: أزيلال – هشام أحرار

هاجم مواطنون أو بالأصح مرض الطب النفسي والعقلية صباح أمس الجمعة 27 أكتوبر الجاري، المركز ألاستشفائي بازيلال، من أجل الاستفادة من حصص العلاج العلاج حسب مواعيد الطبيب الاختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية، حيث ان الطبيبة المكلفة بهذه الفئة قدمت استقالتها منذ سنة تقريبا وقامت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بتنسيق مع المركز الجهوي ألاستشفائي ببني ملال بإرسال طبيب مختص بأمراض العقلية والنفسية كل شهر لتتبع حالات المرض بازيلال والذين يتجاوز عددهم حوالي 120 مريض، الا انه مع الأسف حسب مصادر محلية من المستشفى لم يعد يحضر لمتابعة أحوال المرض ودائم العطالة ويبقى المريض دون أدوية ولا كشف طبي مختص.

وطالب المرض وعائلتهم من المسؤولين على مستوى وزارة الصحة وعمالة ازيلال بالتدخل العاجل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، من أجل مؤسسة صحية تحترم كرامة العاملين والمرضى، بتعيين اطر طبية متخصصة في أمراض الطب النفسي

ودعت فعاليات جمعوية بازيلال من خلال شريط مصور لمرض يقتحمون المركز ألاستشفائي بدون شعور ، أن المريض له حقوقه الكاملة، وضمان مورد رزق له، كما هو الحال في الدول الأوروبية التي تخصص منشآت صناعية للمرضى النفسيين، كما تضمن لهم راتباً شهرياً مع حقوق العلاج مجاناً، “لكن في المغرب لا شيء من هذا موجود، وحتى المصحات النفسية الخاصة على قلتها لا تمنح فرصة التطبيب لأصحاب الدخل المحدود نظراً لتكلفتها المرتفعة”.