أزيلال: دور مصلحة الممتلكات الجماعية موضوع دورة تكوينية لموظفي وأطر المجلس الجماعي

العلم: أزيلال – هشام أحرار

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية بازيلال، أمس الجمعة 13 أكتوبر الجاري، اختتام أشغال الدورة التكوينية لفائدة موظفي واطر المجلس الجماعي بازيلال خاصة مصلحة الممتلكات المنظمة من طرف مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، دورة تكوينية من تأطير الأستاذ مصطفى شقان متصرف ممتاز معتمد لدى وزارة الداخلية في التكوين القانوني، بحضور سعيد الوهابي وبدر ناجح فوزي نواب رئيسة المجلس الجماعي ومدير المصالح لدى المجلس الجماعي بازيلال.

حيث استهل سعيد الوهابي النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي في كلمته الترحيبية والتوجيهية التي ألقاها نيابة عن الرئيسة، والتي أشار فيها إلى الدور الهام الذي تلعبه الدورات التكوينية في جعل الموظف والإطار الجماعي مسايرا لجميع التطورات التي تشهدها الإدارة المغربية، وبناء على توصيات التي أشار إليه التقرير المجلس الجهوي للحسابات، شاكرا بالمناسبة باسم المجلس الجماعي مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية على التفاتتها الدائمة لجماعة أزيلال، حيث تم تنظيم إلى حدود الآن عدد من التكوينات، بمعدل تكوين كل شهر في مواضيع مختلفة تهم الشأن العام الجماعي.



موضوع هذه الدورة التكوينية يهم مجال دور مصلحة الممتلكات الجماعية، حيث عمل المؤطر على بسط المفاهيم ودراسة بعض الحالات والتذكير بالقوانين المنظمة لكل عملية ذات صلة بالممتلكات الجماعية من قبيل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والأملاك الجماعية، كراء أملاك الجماعة، وغيرها من النقط، واستمرت هذه الدورة التكوينية الموجهة لموظفي وأطر الجماعة من 11 أكتوبر إلى غاية 13 منه.