أزيلال/ دمنات: المكتب المركزي يلقي القبض على داعشي بجماعة سيدي بولخلف

العلم: أزيلال – هشام احرار

تمكنت فرقة من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخبارتية دقيقة، صباح اليوم السبت 14 أكتوبر الجاري، من إلقاء القبض على مشتبه له صلة بتنظيم داعش بدوار تعلوين جماعة سيدي بولخلف قيادة ايت مانت دائرة ولتانة بازيلال، وان المعني بالأمر حسب مصادر محلية يعمل بالديار الليبية.

ويمكن ان تكون عملية اعتقاله لها علاقة من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين؛ وذلك من خلال تفكيك خلية إرهابية، أمس السبت، تتكون من أحد عشر عنصرا موالين لـ “داعش” ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم.