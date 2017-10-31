أزيلال: حرب شرسة لتجفيف منابع الإرشاد السياحي غير المرخص بشلالات أوزود

العلم: أزيلال – هشام أحرار

أصوات مبحوحة من مركز شلالات اوزود تطالب باستمرار الحملات التي واجهتها السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي لحين تجفيف كل منابع الارتزاق التي ترخي بسدولها على القطاع السياحي.

كما توجهت بشكاية في الموضوع الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال، تتوفر العلم بنسخة منها، بتدخل لوقف نشاط غير مرخص للمرشدين السياحيين الغير المرخص بمركز اوزود والذين يقومون باعتراض سبيل السياح الوافدين على هذا المنتجع السياحي ويقومون بمرافقتهم عند أصحاب الذين يتوطوؤن معهم مما يسبب مشاكل للسياح وإزعاج راحتهم.

كما عقد الكاتب العام للعمالة وأصحاب المقاهي والمطاعم حول مشكل تنظيم القطاع السياحي خاصة الجانب المتعلق بالإرشاد غير المرخص ووعدهم بتنظيم لقاء موسع يظم المهنيين والمرشدين والقطاع الوصي والسلطات من أجل حل المشكل بصفة نهائية من أجل تأمين المجال السياحي ومحاربة الظواهر القانونية التي تؤثر سلبا على سمعة شلالات اوزود الذي يعتبر قاطرة للسياحة الجبلية مستقبلا بالجهة، من خلال العناية التي يؤليها عامل الإقليم في ضخ في شرايينها مشاريع تنموية كبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والايكو سياحية.