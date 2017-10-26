أزيلال: أسر تطالب الجهات المسؤولة بدفع تعويضات أو تشغيلهن بإعدادية زاوية احنصال

العلم: أزيلال – هشام أحرار

قامت مجموعة من النساء من جماعة زاوية احنصال نواحي ازيلال، مساء أمس الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، مطالبين الجهات المسؤولة بطلب الحصول على تعويضات أو تشغيلهن كحارسات أو منظفات بالإعدادية حسب الوعود التي تلقوها من المسؤولين سابقا.

وصرحت إحدى المحتجات لجريدة العلم أن ضيق اليد والفقر وأزواجهن بدون عمل وتلك القطعة الأرضية هي مصدر رزقهن واحلامهم، وكان أملهن كبير بتشغيلهن كحارسات أو منظفات وانقدهن من الفقر أو تعويضهن بمبالغ مالية، وعلمت الجريدة ان السيد العامل استقبل بعض من المحتجات لتدارس وضعهن الاجتماعي لحل مثل هذه الإشكاليات.

ونتمنى تشغيلهن خصوصا ان الجماعة لاتتوفر على فرص الشغل لتحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي؟