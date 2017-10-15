أزيد من 890 مستفيد من القافلة الطبية بجماعة بني سيدال بينهم 187 مهاجر إفريقي

العلم: خالد بنحمان – الناظور

بتعاون بين مندوبية وزارة الصحة بالناظور وجمعية MS2 المغرب للتضامن الطبي والإجتماعي وبشراكة مع جمعية لوطا للتنمية الإجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية، إستقبل المركز الصحي الجماعي ببني سيدال لوطا قافلة طبية تتكون من 5 أطباء في تخصصات النساء والتوليد والطفل وجراحة الأسنان والطب العام وكذا فريق من الممرضين والمتطوعين استفاد منها أزيد من 890 شخص يمثلون مختلف الفئات العمرية بينهم 187 من المهاجرين الأفارقة.

كما تم إجراء قرابة 200 فحص مخبري حول أمراض المناعة المكتسبة والسكري وأمراض اخرى مع توزيع كمية مهمة من الأدوية على المرضى و200 وحدة من مواد تنظيف الأسنان على الأطفال.

وحرصا منها على نجاح القافلة فقد سهرت المندوبية الإقليمية للصحة بالناظور وبتنسيق مع جمعية لوطا على تعبىة كافة الوسائل اللوجيستيكية، وفي هذا الصدد قامت بتوفير النقل للمستفيدين القاطنين في الدواوير البعيدة عن مركز الجماعة بما فيهم مهاجرين من جنوب الصحراء متواجدين بالمنطقة. حيث لقيت القافلة إقبالا مكثفا ونالت إستحسان الساكنة التي عبرت عن ارتياحها بفعل الأثر الإيجابي التي تتركه مثل هذه المبادرة في التغلب على الصعوبات المجالية والديمغرافية والمساعدة في تقريب الخدمة الصحية لفائدة الفئات الأكثر احتياجا و البعيدة عن المنشئات الصحية.

وفي نفس السياق أكدت نوال ازداد رئيسة جمعية لوطا للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية أن القافلة حققت ما كان منتظرا منها الأمر الذي عكسه مؤشر عدد المستفيدين الذي كاد يقارب 900 شخص. إضافة إلي أنها أتاحت لمهاجري جنوب الصحراء فرصة تلقي العلاجات والفحوصات والأدوية في ظروف جيدة.

كما نوهت رئيسة الجمعية بالحس التطوعي للطاقم الطبي والتمريضي وانخراطه الجاد و المسؤول على مدى يوم كامل من أجل إنجاح هذا الموعد.

وحول البرنامج المقبل للمندوبية الصحية في إطار استراتيجيتها لتمكين أكبر عدد من ساكنة الإقليم من فرص العلاج و التطبيب أشار السيد مندور الصحة الدكتور هواري هعبد الرحيم أن سلسلة القوافل سوف تتواصل خلال الأيام المقبلة في محطتها التاسعة حيث ستحط رحالها بجماعة بوعرك.