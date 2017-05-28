أزيد من 200 مواطن يطالبون بالتحقيق في واقعة نصب عقاري من طرف قاضي وسنديك بمراكش

العلم الإلكترونية: متابعة

تقدم العشرات من المواطنين بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد القاضي (م.خ) وألسنديك (ي.ز) لدى المحكمة التجارية، يتهمونهم بخيانة الأمانة وتبديد الأموال والتحيز السافر ضدهم والتمييز الفاضح بين الدائنين.

وجاء في الشكاية أن القاضي المنتدب قام بإصدار أمر قضائي عمد فيه بتوزيع 10 مليار و 700 مليون سنتيم، بطريقة غير نظامية استفاد منها جزء من الدائنين دون الآخرين رغم كونهم من نفس الدرجة وفي نفس الشركة، كما قام بتضخيم أجور المتدخلين وألسانديك التي بلغت أزيد 580 مليون، إضافة إلى قيامه بعدة خروقات في السير السليم للمسطرة.

وأضاف المشتكون أنهم فوجئوا بإصدار حكم قضى بالتصفية قضائية رغم أن جزء مهم المشروع (المحاميد 9) جاهز للسكن.

كما تقدموا بشكاية أخرى لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17 ماي الجاري، ضد ألسنديك (ي.ز ) لتواطئه بالتحريف المتعمد في التقارير وتغييره للوقائع و البيانات الشيء الذي أدى إلى ضياع أموالهم و تبديدها.

وطالبوا في الشكاية من النيابة العامة فتح تحقيق في هذا الملف، الذي يسوده الكثير من التعتيم والغموض، ومحاسبة المسؤولين على هذه الأضرار التي طالتهم سواء منها المادية أو المعنوية.