أزيد من 11 ألف لاجئ سوري استفادوا من الخدمات الطبية للمستشفى الميداني المغربي بمخيم (الزعتري)

• العلم الالكترونية: ووكالات

بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين تقدموا للاستفادة من الخدمات الطبية للمستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي في مخيم (الزعتري) للاجئين السوريين بمحافظة المفرق، شمال شرق الأردن، خلال شهر يناير المنصرم، 11 ألفا و464 مستفيدا، من بينهم 4542 من الأطفال والرضع، و3810 من النساء، ثم 3112 من الرجال.

ووفقا لبيانات إدارة المستشفى، فإن عدد الخدمات التي استفاد منها هؤلاء اللاجئين السوريين خلال هذه الفترة، وصل إلى 18 ألف و554 خدمة طبية، موزعة على الأطفال والرضع (6332 خدمة)، والنساء (6596 خدمة)، ثم الرجال (5626 خدمة).

وبلغ مجموع الوصفات الطبية المجانية التي سلمتها مختلف أقسام المستشفى للمرضى خلال نفس الشهر 8749 وصفة. وفي ما يتعلق بقسم المستعجلات، فقد استقبل، حسب البيانات ذاتها، 3031 حالة، فيما استقبل قسم طب الأطفال 1238 حالة، وقسم الطب العام 2600 حالة، وبلغ عدد حالات الولادة في المستشفى 19 حالة.

واستقبلت أسرة المستشفى 81 مريضا، بينما بلغ عدد التدخلات الجراحية التي أجرتها أطقم المستشفى 77 عملية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في مخيم (الزعتري)، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين، 30 سريرا قابلة للرفع إلى 60، ويضم نحو 125 إطار من بينهم 27 طبيبا من حوالي عشرين تخصصا.