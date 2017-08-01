أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب
- العلم: الرباط
كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عن أرقام مقلقة لمعدلات البطالة خلال النصف الأول من هذا العام، لاسيما على مستوى المدن وعلى مستوى الشباب الحاصل على شهادات.
وفي الوقت الذي أبدى الوزير تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي خلال هذه السنة، حيث يتوقع تسجيل 4,8 % إلا أن ذلك لايبدو أنه انعكس إيجابيا على مستوى تقليص البطالة.
وقال الوزير خلال اجتماع المجلس الوزاري، إن معدل البطالة بلغ على الصعيد الوطني10,7 %، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى15,7 % بالوسط الحضري.
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