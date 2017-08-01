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أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب

أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب

أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب

  • العلم: الرباط

كشف‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬محمد‭ ‬بوسعيد‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬مقلقة‭ ‬لمعدلات‭ ‬البطالة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدن‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الشباب‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬شهادات‭.‬

أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أبدى‭ ‬الوزير‭ ‬تفاؤله‭ ‬بشأن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬تسجيل‭  ‬4,8‭ % ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لايبدو‭ ‬أنه‭ ‬انعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭  ‬تقليص‭ ‬البطالة‭.‬

أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب

‭ ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬إن‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬بلغ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني10,7‭ %‬، ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬إلى15,7‭ % ‬ بالوسط‭ ‬الحضري‭.‬

أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب

أرقام مقلقة عن البطالة في المغرب

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