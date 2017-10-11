أرقام صادمة حول النساء ربات الأسر في المغرب

معطيات إحصائية جديدة حول الأسر والمرأة المغربية في يومها الوطني

– واحدة من كل خمس نساء تعيش لوحدها

– واحدة من كل ست أسر ترأسها إمرة

– اثنتان من كل ثلاث مطلقات أو أرامل

– أكثر من الثلثين أميات

العلم: ش . ل

انتهزت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الوطني للمرأة لتستعرض بعض ملامح وضع المرأة المغربية، وأوردت في هذا الصدد أن واحدة من كل ست نساء ترأسها إمرأة، وسجل في هذا الصدد استقرارا بالمقارنة مع ما ورد في الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2004.

وأبرزت الاستنتاجات الإحصائية التي قامت بها المندوبية،أن من بين 7 ملايين و313 ألف و 806 أسرة محصاة، هناك مليون و186 ألف و 901 أسرة ترأسها نساء، أي ما يناهز أسرة من كل ستة، وتبقى هذه النسبة بالوسط الحضري 18,6 بالمائة، أعلى منها بالوسط القروي 11,6 بالمائة.

وسجلت الأسر التي ترأسها نساء بجهة كلميم- واد نون نسبة أعلى من المتوسط المسجل على الصعيد الوطني،حيث وصلت نسبتها إلى 18,7بالمائة أي ما يعادل 16.838 أسرة؛ و تأتي جهة بني ملال-خنيفرة في المرتبة الثانية بنسبة 18بالمائة بما مجموعه 896.091 أسرة، تليها الدار البيضاء الكبرى–سطات بنسبة 17,4بالمائة ب271.463 أسرة؛ الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 17,3 بالمائة بما يعادل 176.052 أسرة.

وعرفت جهات كل من العيون-الساقية الحمراء،15,1نسبة 15,1 بالمائة ب 11.876 أسرة؛ وطنجة-تطوان-الحسيمة، نسبة 15 بالمائة ب 119.886 أسرة، ومراكش-آسفي 126.289 أسرة، بنسبة 13,6بالمائة.

وعلى العموم، يظل حجم الأسر التي ترأسها اناث، أصغر مقارنة مع حجم الأسر التي يرأسها ذكور، ويبلغ 3,4 بالمائة أشخاص مقابل 4,8 بالمائة.

أما النساء اللواتي يعشن بمفردهن، فيشكلن نسبة 20,9 بالمائة من ربات الأسر، أي بنسبة واحدة من كل خمسة، مقابل 4,6 بالمائة من نظرائهن من الذكور.

وبلغت نسبة الأرامل والمطلقات من بين النساء اللواتي يرأسن أسر 55بالمائة من الأرامل أي 654.647 أسرة، و14 بالمائة من المطلقات أي 170.265أسرة.

وأبرزت المعطيات الإحصائية، أن نسبة 67 بالمائة من ربات الأسر لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة، أي بنسبة تضاعف تقريبا نظيرتها الخاصة لدى الرجال 34بالمائة، وتصل هذه النسبة إلى 57بالمائة، بالوسط الحضري و88بالمائة بالوسط القروي.

وبخصوص ولوج ربات الأسر الى سوق العمل، فإنه يظل ضعيفا حيث يبلغ معدل النشاط لديهن 30بالمائة، مقابل 81 بالمائة بين الرجال أرباب الأسر.