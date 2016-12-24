• كلميم : حسن بوفوس

هددت أربعة منتخبات بالمجلس الجماعي لتغجيجت بإقليم كلميم باستقالة جماعية من المجلس احتجاجا ديكتاتورية رئيس الجماعة الطريقة المجحفة في حقهن كما اكدو دات البيان عن تهميشهن واقصاء لدورهن بالمجلس ودورهن في صناعة القرار.

وقالت المنتخبات الأربع في بيان للرأي العام توصلت به ” العلم الالكتروني ” أن ما يتعرضن له من تجاوزات وإقصاء في صناعة القرار السياسي بالجماعة من طرف رئيس الجماعة و يحاول اختزال دورهن في مجرد رقم في معادلة التصويت بنعم وديكور يؤثث مقاعد دورات المجلس مما يكرس دور الفعال للعنصر النسوي في التسير و اتخاد القرار .