أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للدور الأول من منافسات كأس أمم إفريقيا الغابون 2017، حيث ضمت لاعبين مغربيين على مستوى التشكيلة الأساسية ولاعبين آخرين ضمن التشكيلة الاحتياطية.

وضمت التشكيلة الرسمية التي أفصح عنها الاتحاد الافريقي كلا من نجم المباراة الأولى أمام الكونغو الديموقراطية، امبارك بوصوفة، إلى جانب الظهير الأيسر لرديف نادي ليل، حمزة منديل، الذي تطور أداؤه بشكل تصاعدي مع مرور المباريات واكتسابه لتجربة الممارسة الإفريقية.

فيما ضمت التشكيلة الاحتياطية كلا من مدافع نادي أولمبياكوس اليوناني، مروان داكوشتا، الذي بصم على دور أول جيد؛ لعب فيه دور مدافع « ليبيرو » يقتنص الكرات التي تمر على زميليه بنعطية وغانم سايس، إلى جانب فيصل فجر الذي يبقى مفاجأة رونار خلال هذه الدورة بعدما أبلى البلاء الحسن منذ إقحامه كأساسي في المباراة الثانية أمام الطوغو، حيث كان وراء هدفين في مباراة الطوغو وكان قريبا من تسجيل ضربة خطأ جميلة أمام المنتخب الإيفواري لولا تصدي العارضة لها.

وفيما يلي التشكيلة المثالية الأساسية خلال الدور الأول من منافسات كأس إفريقيا:

حارس مرمى: فابريس أندوا (الكاميرون)

الدفاع: حمزة منديل (المغرب) أحمد حجازي (مصر) كارا مبودج (السنغال) أحمد فتحي (مصر)

وسط الميدان: محمد أمين بنعمور (تونس) امبارك بوصوفة (المغرب) يوسف المساكني (تونس)

الهجوم: جونيور كابانانغا (الكونغو الديموقراطية) نعيم السليتي (تونس) دينيس بوانغا (الغابون)

فيما هذه هي التشكيلة الاحتياطية:

عصام الحضري(مصر)/ رياض محرز (الجزائر)/ عبد الله السعيد (مصر)/ مروان داكوشتا (المغرب)/ فيصل فجر (المغرب)/ خاما بيليات (زيمبابوي)/ كريستيان آتسو (غانا)/ برتراند تراوري (بوركينافاصو)/ علي معلول (تونس)/ عصاما مبيكو (الكونغو الديموقراطية).