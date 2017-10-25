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أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية إضافية واجعله سريع كالبرق! سيفاجئك

  • 25 أكتوبر 2017

أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية إضافية واجعله سريع كالبرق! سيفاجئك

 

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