أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية إضافية واجعله سريع كالبرق! سيفاجئك

اخر ساعة
المغرب يدخل عصر “الأقمار الصناعية العسكرية” في 8 نونبر المقبل
12 إصابة بشلل الأطفال خلال 2017.. والمغرب خارج القائمة
10 خرافات حول العناية بالشعر يجب أن نكف عن تصديقها!
انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه في ظل أجواء متوترة بين القاضي والدفاع
مساعد مدير عام اليونسكو في مشروع مع نقابة الصحافة لحماية الصحافيين
وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو يهدد فريق الأهلي باللجوء للفيفا!
المناسبة شرط: الأجراء والمتقاعدون!
المغرب يقاطع لقاء جهويا حول الإرهاب بالجزائر بسبب تصريحات مساهل
لهذا السبب تم تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه والمهداوي ونبيل أحميجيق ومن معه
سعودي يذبح زوجته المغربية ويرمي جثتها في مدينة برشيد قبل أن يفر
الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تدين تغطية الـ BBC ووكالة رويترز لحادث الواحات
الزلزال السياسي يتحقق في المغرب: الملك يعفي وزراء ويمنع آخرين نهائيا من المسؤولية
تقرير "جطو" الكامل المقدم للملك حول مشروع الحسيمة
منظمة السلام المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تعلن عن وقفة الكرامة أمام سفارة الجزائر بالرباط
مهزلة موغابي
26 مواجهة بالاحتجاج بين وزارة بوسعيد و45 ألف متصرفة ومتصرف
***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدق ناقوس الخطر حول معاناة أسر مرضى التوحد
هذا ما حققه المغرب من منظمة الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي بعد طرد شبيبة البوليساريو
هكذا تفاعل أوجار مع نداء النواب للعفو عن معتقلي الريف
في بيان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: ضرورة الزيادة في أجور العاملين ومعاشات التقاعد وتقوية القدرة الشرائية
الافتتاحية: مشروع القانون المالي...التقييم الأولي
استطلاع آراء سياسيين وفاعلين مدنيين وأكاديميين: العلم تستعرض تفاصيل الاختلالات التي أطاحت بوزراء ومسؤولين
بالصور: اندلاع حريق مهول بمحل "سدور" بالبيضاء - وهذه هي الحصيلة
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
هل نحن مصابون بالتخمة الثقافية...؟
الرجال ضحايا العنف النسوي
اختلالات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.. تقييم استباقي
عبد السلام اللبار يعلق عن إعفاء الملك لـ4 وزراء
حظوظ الوداد أمام الأهلي؟ الرد على المصري وائل جمعة بعد استهزائه بآزارو
هذه ردود مجلس النواب على تصريحات وزير الخارجية الجزائري
وقفة احتجاجية أمام البرلمان لصانعي الأسنان
هذه بعض الأسباب من وراء إقالة وزراء ومسؤولين
المغرب والاتحاد الأوروبي يقتربان من تجاوز عقبات قرار محكمة العدل الأوروبية
أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية إضافية واجعله سريع كالبرق! سيفاجئك
الرئيسية
حديت اليوم
أخبار
سياسة
مجتمع
تقارير
من الاقاليم
تحقيقات
الحياة و الصحة
إقتصاد وبورصة
تكنوولوجيا و علوم
عالم الرجل والمرأة
الاخيرة
عربي ودولي
كتاب الرآي
قضايا وحوادث
ثقافة و مشاهير
رياضة
العلم الأسبوعي
برلمان
خبر في صور
المجتمع والأسرة
صوت المهجر
إعلام وتواصل
العلم السينمائي
العلم التربوي
العلم الأمازيغي
المجتمع والقانون
ضيف وقضية
منبر الجمعة
مدارات
قرأنا لكم
المنوعة
قناة العلم
الرئيسية
>
تكنوولوجيا و علوم
>
أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية إضافية واجعله سريع كالبرق! سيفاجئك
أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية إضافية واجعله سريع كالبرق! سيفاجئك
25 أكتوبر 2017
أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية إضافية واجعله سريع كالبرق! سيفاجئك
مواضيع ذات صلة
أحصل على 6GB في الرام في هاتفك و125 GB في الذاكرة الداخلية
اجعل هاتفك سريع كالبرق
قناة حوحو للمعلوميات
مدونة حوحو للمعلوميات
شارك برأيك
نص التعليق *
إلغاء الرد
الأكثر مشاهدة
آخر تطورات قضية الشيخ الفيزازي وزوجته حنان – بعد ظهور هذه الأدلة الصادمة
ما كان يفعله كل ليلة سبب له سرطان العين.. تأكد أنك لا تفعل هذا كل يوم!
هذا ما قاله فوزي لقجع عن جديد ملف لعب منير الحدادي للمنتخب الوطني ~ 19/10/2017
سعودي يذبح زوجته المغربية ويرمي جثتها في مدينة برشيد قبل أن يفر
جزائرية أرادت الدخول لموقع السفارة الجزائرية بأمريكا فكانت المفاجأة
بشكل عاجل.. الاتحاد الاوروبي يستدعي المغرب ويبلغه هذه الرسالة غير المنتظرة
أحصل على أنترنت فضائي بسرعة 20mb/s عبر الأقمار الإصطناعية! ودع الأنترنت الأرضي
قم بشرب الموز والقرفة قبل النوم بساعة.. والنتيجة ستذهلك حقا!
مفاجأة.. وزارة “حصاد” تخرج عن صمتها.. لهذا السبب أوقفنا الأستاذ الذي وزع الورود على زميلاته..!!
خطييير.. شوفوا أشنوا دارو المواطنين لحظة إنفجار كاميوا ديال البوطات بتنغير
مواضيع ذات صلة
جريدة العلم
من نحن
هيئة التحرير
للاشهار في الموقع
اتصل بنا
تصنيفات
أخبار
الافتتاحية
حديت اليوم
قضايا وحوادث
كتاب الرآي
مع الناس
من الاقاليم
مذكرة
أخبار
سياسة
اقتصاد
مجتمع
ثقافة و مشاهير
رياضة
الجريدة الورقية
تصفح الاعداد
الأرشيف
مواقع صديقة
حزب الاستقلال
l’opinion
جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par
NOOV Sarl
شارك برأيك