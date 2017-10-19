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أحصل على أنترنت فضائي بسرعة 20mb/s عبر الأقمار الإصطناعية! ودع الأنترنت الأرضي

  • 19 أكتوبر 2017

أحصل على أنترنت فضائي بسرعة 20mb/s عبر الأقمار الإصطناعية! ودع الأنترنت الأرضي

 

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