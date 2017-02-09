أحداث مدشر جرمون وراء تنقيل مسؤول سرية شفشاون وعدد من الدركيين

• العلم الالكترونية: المراسل

عرف جهاز الدرك بمدينة شفشاون تغييرات مفاجئة طالت رئيس السرية الإقليمية .. فضلا عن قائد مركز باب برد ( حوالي 70 كلم من شفشاون) وستة دركيين بنفس المركز الذين توصلوا بإشعار تنقيلهم.. كما شمل هذا القرار أيضا المسؤول الجهوي للدرك بتطوان ..

وأكدت العديد من المصادر إلى أن هذه القرارات جاءت على خلفية البحث الذي قامت به المفتشية العامة للدرك ، جراء الأحداث التي عرفها مدشر جرمون بجماعة أونان يوم 14 يناير المنصرم بعدما حاول عدد من رجال الدرك تفتيش منزل على متن سيارة خاصة ، مما ترك موجة من الغضب بين السكان الذين تجمهروا بالعشرات وقاموا بمحاصرتهم واحتجازهم لعدة ساعات، مطالبين بإذن النيابة العامة، وكاد الأمر أن يتسبب في غضب شعبي وفي أحداث دامية لولا تدخلات المسؤولين وحضور تعزيزات أمنية إلى هذه المنطقة.. وكان هذا الموضوع قد أسال مداد الكثير من الصحف والواقع.