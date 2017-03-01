أحداث شغب وعنف في احتفالات الذكرى 41 لتأسيس دولة البوليساريو الوهمية: إضرام النار في مخيم واعتقالات بالجملة في صفوف المواطنين الصحراويين واتهام المغرب بالضلوع في الأحداث

العلم: الرباط

تداولت مصادر إعلامية طيلة اليومين الماضيين أخبارا حول قيام محتجين معارضين لقيادة جبهة البوليساريو الانفصالية بأعمال عكست درجة غضبهم على تردي الأوضاع في مخيمات تقبض فيها قيادة شائخة على رقاب الصحراويين هناك بيد من حديد.

في هذا السياق تأكدت الأخبار التي نشرت في نطاق محدود و التي تفيد بأن مجهولين قاموا مساء يوم الإثنين الماضي 27 فبراير 2017 بأعمال تخريب واسعة النطاق بالموقع الذي تطلق عليه قيادة الجبهة الانفصالية بالمخيم التقليدي شرق ولاية السمارة فوق تراب المخيمات. حيث تعمد مجهولون إضرام النار في أعداد كبيرة من إطارات السيارات قريبا من المخيم المذكور، بحيث تم إغلاق المخيم و منع الدخول و الخروج منه في نفس التوقيت الذي أضرم مجهولون النار في بعض المواقع كما هو الشأن بالمكان الذي يطلق عليه ”دائرة حوزة“.

وسارعت مليشيات مسلحة تابعة للجبهة الانفصالية، وكتائب من الجيش الجزائري إلى التنقل إلى حيث وقعت هذه الأحداث وقاموا بتطويقها بالكامل وفتشوا البيوت واعتقلوا مجموعة كبيرة من المواطنين الصحراويين خصوصا الذين يعلنون معارضتهم الشديدة لسياسة القيادة الانفصالية التي لم تسفر لحد الآن إلا عن تردي الأوضاع داخل المخيمات حيث يعيش حوالي خمسين ألف مواطن ظروفا جد قاسية بيد أن القيادة الشائخة تنعم في الرفاه.

وكان مثيرا في أحداث الشغب والاحتجاج هذه أنها تزامنت مع مظاهر الاحتفالات التي تفرضها القيادة الانفصالية لتخليد الذكرى 41 لتأسيس الدولة الوهمية التي تمر هذه السنة في أجواء جد باهتة، إذ لم تحضر هذه السنة أية شخصية سياسية رسمية من أية دولة و اقتصر الحضور على الموالين للجبهة وعلى بعض الأشخاص الأجانب الذين يتقاضى جلهم رواتب شهرية مقابل العمل الذي يسدونه لقيادة الجبهة الانفصالية، وهذا يعني أن الذين قاموا بهذه الأحداث تعمدوا توجيه رسائل واضحة لقيادة الجبهة الانفصالية في الداخل وإلى الرأي العام الدولي خصوصا للمجتمع الدولي.

ولم تجد قيادة البوليساريو الانفصالية ما تبرر به هذه الأعمال الاحتجاجية غير تعليقها على مشجب المغرب حيث اتهمت ذروعها الإعلامية المخابرات المغربية بالضلوع فيما حدث، وهو المبرر الذي لم يقنع حتى الذين روجوا له.