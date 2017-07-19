أباطرة البناء العشوائي المتخصصين في المستودعات يحتلون كراسي المؤسسات المنتخبة

العلم: البيضاء – رضوان خملي

تفاقمت بشكل مثير للانتباه ظاهرة البناء العشوائي بكل من منطقتي سيدي حجاج والمجاطية اولاد الطالب بإقليم مديونة، فبمنطقة سيدي حجاج حيث كثرة المستودعات العشوائية والتي فاقت كل التصورات في غياب أي تحرك للجهات المسؤولة خاصة رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم مديونة.

أحد العاملين من داخل العمالة صرح لنا بأن هناك تواطؤ الجهات المسؤولة مع أصحاب المستودعات العشوائية، ما يفوق ألف مستودع تم بناؤه في ظرف زمني قياسي، بعد أن غضت السلطات المحلية عيونها عما يجري بهذه المنطقة، وأضاف الموظف الذي طلب عدم ذكر إسمه، خوفا من تسلط بعض المسؤولين، أنه إلى وقت قريب كانت المنطقة خالية من أي مستودع، وان عدوى المستودعات انتقلت بسبب القرابة العائلية لأحد البرلمانيين إلى رئيس الجماعة، مستغلا سلطته وقربه من المسؤول الترابي.

أحد المستشارين بالجماعة وضح لنا بأن جميع هذه المستودعات كانت عبارة عن أراضي عارية، وتقدم أصحابها بطلبات عمليات إصلاح لبناية، ليفاجأ الجميع بنبت مستودع، وأن هذه العملية يساهم فيها كل من قائد الملحقة الإدارية ورئيس قسم الشؤون العامة، إلى درجة لم يتم إيقاف أي مستودع أو هدم أي بناء مخالف للقانون،نفس المصدر أكد ووضح جميع الطرق التي يسلكها أصحاب البناء العشوائي للمستودعات، كما وعدنا ذات المصدر بتقديم المزيد من التفاصيل في عملية تواطؤ بعض الجهات المسؤولة وأباطرة البناء العشوائي.

وأشار المصدر ذاته بأن أموال المستودعات هي التي يمول بها أباطرتها حملاتهم الانتخابية، ويحتلون بها المراكز المتقدمة، مبرزا أهم المناطق التي تزدهر فيها عملية بناء المستودعات العشوائية، منها منطقة الهراويين تيط مليل والمجاطية اولاد الطالب وسيدي حجاج، وما تعرفه من تجارة بها، ولعل مداهمة بعض المستودعات المملوءة ببعض السلع المنتهية الصلاحية،أو الممنوعات وغير ذلك.

فهل تتدخل السلطات الوصية أي وزارة الداخلية للقيام بحملة تمشيطية لجميع المستودعات المبنية بهذه المناطق واتخاذ المتعين في حق أصحابها وفي حق المتسببين في بنائها والضرب بأيدي من حديد على المسؤولين المتواطئين في عملية التستر.