عيوش رجل ثري .. لقد أتخمه المال حتى إنه لم يجد ما يصنع به سوى إخراج قاموس لدارج الكلام .. وهذا حقه .. يحق لأي كان أن يتصرف في ماله كيفما شاء .. فهو حر .. تماما كما يفعل سكير في ملهى مع راقصة .. يغرقها بالمال بعد أن تكون قد أغرقته في بحر عطرها الرخيص المدوخ .. إنه حر .. وهذا يكفي !

عيوش رجل محسود حقا .. فرغم ثرائه الفاحش .. إلا أنه لم يبحث كما يفعل غيره عن السلطة .. ليحصن ثروته ويزيد في أرصدته البنكية العلنية والسرية .. ما لا يحصى أو يعد .. لم يبحث عن الوزارة .. ولا أن يصبح مستشارا .. ولم يغره مقعد وتير في البرلمان .. ولا أن يخلق حزبا لينال حظه من الكعكة .. ويدخل الانتخابات .. ولا فكر في أن يصير قائدا لجوقة من المطبلين في الجرائد وفي التلفزيون .. كلا .. فالرجل وهذا ما يحسب له في ميزان أعماله .. قام بذر الكثير من وسخ الدنيا على تسيير قوافل .. تماما كما كان يصنع تجار وحكام زمان ..حين كانوا يسيرون قوافل تجارتهم شرقا أو جنوبا .. أما هو فتجارته لا ربح شخصي له فيها .. لأن قوافله كانت فقط لدفع الناس .. أيتها الناس .. للمشاركة المكثفة في الانتخابات .. كواجب وطني .. دابا !

لا أستوعب تماما لماذا كل هذا الضجيج واللغط على مبادرة الرجل .. هو الذي لا يرجو من ورائها كما يقول جزاء ولا شكورا .. ما يريده .. هو أن يصبح للدارجة قيمة بين باقي اللغات .. ويصبح لها قاموس .. وقواعد .. ونحو .. وإعراب .. وصرف .. طبعا الصرف هنا لا يعني ضرورة ما تعنيه لغة الضاد .. بل يعني الكرمومة .. والتاكة واللعاقة .. وهلم جرا …

عيوش لا يملك مالا وفيرا فقط .. بل صنطيحة عريضة أيضا .. لم تكفه بهدلة العملاق العروي له على مرأى من العالم في برنامج حواري .. ولا تسفيهه له .. دون أن يقصد أو يتعمد .. بل فقط ليوضح أن دعوة رجل الإشهار .. باعتماد الدارجة كلغة .. حماقة فيها كثير من التجني .. ليس فقط على الفصحى .. بل على الدارجة نفسها ..

وحتى يكون الكلام في العظم دعوني أستغرب .. ليس من دعوة هذا الدومالي لاعتماد الدارجة لغة .. ولا من عمله الدؤوب لأجل الوصول إلى مبتغاه .. ولا لحجم الأموال التي تصرف في أمر سخيف جدا كهذا .. بل أستغرب كيف لرجل لا يجيد حتى التكلم بلغة أبناء شعبه .. ويتقن بدلها لغة موليير وجاك بيرك أن يفعل ذلك .. وشخصيا .. أتحداه علنا إن كان فعلا يجيد هذه الدارجة التي يدافع عنها .. فأنا أجزم أنه أمي تماما في هذه اللغة .. ولا يعرف مصطلحاتها ومعانيها التداولية في أوساط القاع .. قاع المجتمع الذي لم يصل إليه أبدا.. بل ويجهله تماما ..لأنه ببساطة .. لا ينتمي إليه ..

عيوش وأشباهه المتحلقين حوله .. هم أبناء العقد .. العقد من كل ما له علاقة باللغة العربية وثقافتها وتاريخها .. إن لديه عداء قديم اتجاهها تشربه منذ نعومة الأظافر في مدارس “الفرنسيس” .. يعتقدون أننا دون الآخر المتحضر المتمدن .. وأقل منه .. ولا يليق بنا إن نحن أردنا الخروج من مستنقع التخلف والجهل إلا أن نصبح فرنسيين أكثر من الفرنسيين .. وهذا هو الغلط !

نعم للانفتاح المطلق واللامشروط على كل الثقافات واللغات .. نعم وألف نعم .. ولكن .. للعبث ولعب الصبيان .. لتشويه كل ما هو جميل في ثقافتنا وفي تاريخنا الجمعي المشترك .. لتمييع أفقنا الحضاري وانتسابنا الراسخ للغة القرآن .. آسي عيوش .. لا وألف ل..ا !