آخر المستجدات العلاجية لمرض حول العين في المؤتمر العلمي السابع لمرض حول العين وطب العيون عند الأطفال

العلم الإلكترونية

ينعقد بالدار البيضاء المؤتمر العلمي الوطني السابع لمرض “حول العين” أيام 4 و5 نونبر 2017. وستتمحور الورشات العلمية حول آخر المستجدات في علاج ضعف النظر خاصة عند الأطفال كذا علاج صعوبة التعلم والتمدرس.

وتتميز هذه الدورة يؤكد رئيسها البروفيسور جعفر الداودي بتقديم التجربة الفرنسية في ميدان “إعادة حاسة البصر بالعين الاصطناعية الذكية أو .vision bionique

ويثير البروفيسور جعفر الداودي الانتباه إلى أن الحول هو عيب بصري يتمثل في فقدان توازي العينين، بحيث تنظر كل عين إلى جهة مخالفة. أحيانا، تكون إحدى العينين مسيطرة في حين تنحرف الأخرى. كما يمكن أن يكون هناك تناوب بين العينين. بمعنى أن يتم النظر تارة بالعين اليمنى (مع انحراف اليسرى) وتارة أخرى بالعين اليسرى (مع انحراف اليمنى). هناك أنواع مختلفة من الحول. لكل منها خاصياتها السريرية، وسن بدء محددة، وتطور معين وعلاج خاص. تبدأ بعض حالات الحول قبل سن 6 أشهر (الحول الخلقي)، والبعض الآخر بعد مرور سنوات بعد الولادة وكذلك عند الكبر.

ويمكن للعديد من الأسباب التأثير على ظهور الحول. من بين العوامل المتصلة بطب العيون، يتم القيام أولا بدراسة ارتباطه بعيب انكساري مثل قصر النظر.

كما أن حالات “إجهاد” الجهاز العصبي المركزي يمكن أن تتسبب في الحول: حالة حمى خطيرة، أو مرض أو كذلك التوتر الذي يعانيه الأطفال عادة عند تغيير المدرسة أو في حالة انفصال الأبوين وغيرها.

المهم هو أنه بالإمكان تشخيص الحول مبكرا. عندما يلاحظ الأبوان أولا إلى انحراف العين. ويظهر الحول في العديد من الأحيان بشكل متقطع، ليكون أكثر تكرارا في حالات التعب أو الوهن: حمى، نوم، إلخ. وبفضل التقدم العلمي بالإمكان اليوم علاج “حول العين” بتقنيات حديثة يؤكد البروفسور جعفر الداودي.