آباء تلاميذ مؤسسة محمد الفاتح يرفضون مقترح إعادة الانتشار

العلم: الرباط

رفض آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة محمد الفاتح بالدار البيضاء (ليساسفة) يوم الخميس مقترح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية الرامي إلى إعادة الانتشار. واعتبر الآباء في لقاء مع مدير مديرية الحي الحسني بالدار البيضاء، أن عملية إعادة الانتشار شكل اعتباطي في غياب الظروف والشروط اللازمة. إذ لاتوجد مؤسسة تعليمية واحدة على المستوى الوطني بالقطاع العمومي أو الخصوصي تدرس المقرر المغربي بالتعليم الإبتدائي أو الإعدادي والثانوي وفق المنهاج المغربي باللغة الانجليزية،

كما رخَّص محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق لمؤسسة محمد الفاتح بليساسفة.

ولم يستطع المسؤولون الإجابة على تساؤلات الآباء الراغبين في متابعة أبنائهم للدراسة باللغة الانجليزية تجنبا لمشاكل مستقبلية للمسار التعليمي لفلذات أكبادهم.

وفي الوقت الذي كان فيه مسؤولو الحي الحسني بالدار البيضاء مجتمعين مع الآباء بمدرسة ليساسفة كان آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة طنجة يرددون شعارات خلال وقفة احتجاجية لهم أمام ولاية الجهة للتعبير عن رفضهم لما اعتبره رئيس جمعية الآباء حلولا ترقيعية لاترقى إلى مستوى طموحات الآباء، واصفا ما قدمه المسؤولون من حلول يبقى غير ذي جدوى، مؤكدا في الوقت ذاته على تشبث الآباء بمطلب وحيد وهو مواصلة ابنائهم الدراسة تحت إشراف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، أومستثمر مغربي آخر داخل المدارس ذاتها مع تغيير الاسم والاحتفاظ بالأطر التربوية والتعليمية.